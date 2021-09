Regional 19/09/2021 08:47 Redação I Nativa News Motocicleta furtada em Paranaíta é localizada em Alta Floresta Foto: Reprodução A motocicleta havia sido furtada no município de Paranaíta na última quarta-feira (15), neste sábado (18) foi encontrada abandonada em uma borracharia no município de Alta Floresta. O proprietário da borracharia acionou a Polícia Militar após notar a motocicleta Honda Titan abandonada em frente a borracharia. No local foi constatado se tratar de produto de furto no município vizinho. O veículo foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

