Regional 20/09/2021 06:27 Só Notícias Apostadores de Juína e Várzea Grande ganham prêmios na Loteria Federal As duas apostas foram feitas de forma simples em Juína (733 quilômetros de Cuiabá) e em Várzea Grande. Juntas ganharam, ontem à noite, mais de R$ 28 mil com quatro acertos na Quina, que é uma das modalidades de jogos da Loteria Federal. Foram sorteados os números 10, 13, 30, 57 e 66, em São Paulo. O novo milionário é Ribeirão Preto (SP), que acertou sozinho, os cinco números sorteados e fraturou a bolada de R$ 8,4 milhões. A Quina também pagará prêmios menores para acertadores de 3 e 2 números. O próximo sorteio será nesta segunda-feira à noite. Conforme Só Notícias já informou, na última quinta-feira, um bolão feito em Lucas do Rio Verde com 7 apostadores ganhou na Quina mais de R$ 25,1 mil. Além disso, duas apostas simples feitas em Sinop e Primavera do Leste ganham R$ 8,3 mil cada. Já na última quarta-feira, um apostador de Sinop ganhou R$ 67,9 mil no concurso da Mega-Sena. O “sortudo” fez uma aposta simples em uma casa lotérica, marcou seis números e acertou cinco.

