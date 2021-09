Regional 20/09/2021 07:48 Nova Bandeirantes: motociclista morre após chocar-se contra monte de terra em cabeceira de ponte Foto: Divulgação O motociclista teria perdido o controle de sua motocicleta, Bros, verde, quando passava na estrada que liga a prainha do rio São João, município de Nova Bandeirantes. Segundo informações ele chocou-se com um monte de terra e caiu na cabeceira de uma ponte de madeira que se encontra em obras para reforma. O acidente ocorreu por volta das 20h de domingo (19). O motociclista Marcos Aparecido da Silva, 41 anos, ainda foi socorrido pela equipe de plantão do hospital municipal mais acabou falecendo. A PM realizou a remoção da moto até o pátio da Delegacia Municipal.

