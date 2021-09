Regional 20/09/2021 10:57 Gazeta Digital MT - Menino de 2 anos dá partida em carro, atropela e mata prima de 3 anos Lenine Martins/Sesp-MT Menina de 3 anos morreu atropelada na tarde de sábado (18), após o priminho, um menino de 2 anos, dar partida no carro do pai, um Fiat Strada que estava estacionado perto da área da casa em que eles estavam. A tragédia aconteceu em uma fazenda da zona rural de Serra Nova Dourada (1.125 km ao Noroeste de Cuiabá). De acordo com as informações apuradas pelo , tio da vítima contou que chegou em casa e parou o veículo cerca de um metro da área para calibrar o pneu. Quando se afastou para pegar alguns equipamentos, o filho de 2 anos entrou no carro. Ele conseguiu dar partida no veículo, que invadiu a área e acabou atropelando a prima de 3 anos, que estava sentada em uma cadeira na frente do veículo. Ainda desgovernado, o carro só parou quando bateu em um trator parado no quintal. A família entrou em choque quando viu a menina toda ferida, eles a socorreram e a levaram para o hospital da cidade, onde ela não resistiu e morreu. Segundo a equipe médica, ela teve fratura exposta no crânio e hematomas nos ombros. Polícia Civil e Perícia Oficial (Politec) foram acionadas para o caso. A criança que estava no carro não ficou ferida.

Voltar + Regional