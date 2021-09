Na sexta-feira 17 de setembro, o prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira se reuniu com Cooperativa COOMASP no Assentamento São Pedro, na Comunidade Jardim do Éden para discutir juntamente com a diretoria da Cooperativa e os cooperados sobre o início do Projeto do Laticínio.

O prefeito de Paranaíta, Osmar aproveitou a oportunidade da reunião realizada pela COOMASP naquela comunidade para transferir em diálogo todos os seus Projetos executados no Município, tanto na zona rural, quanto na cidade, nesses 9 meses de trabalho, ainda pontuou sobre o Plano de Governo futuro.

Cada cidadão presente pôde tirar suas dúvidas sobre a Administração Pública, onde o prefeito esclareceu todas às perguntas. Osmar também falou sobre os Projetos Pilotos que a parte técnica realizará todos os Programas com eficiência para os produtores, são eles o Pró-café, Nosso Leite, Piscicultura, Hortifruticultura.

Após a deliberação da Cooperativa com aceno positivo, o Projeto Estrutural passará para a equipe de engenharia, que após sua conclusão a Gestão irá buscar recurso junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional que é Vinculado ao Ministério da Agricultura em Brasília.

No encontro o Secretário de Indústria e Comércio Angelo Diosnel Berlanda, falou sobre o Projeto Estrutural do Laticínio, que conforme a decisão dos Cooperados a Gestão irá iniciar os trabalhos. “A proposta desse empreendimento se tudo caminhar conforme as expectativas, visa no futuro alavancar ainda mais nossa economia na produção de Leite e o aumento do produto no mercado consumidor.” Disse Angelo.

A reunião teve a participação do Sr. Nivaldo Michetti, que palestrou e passou um pouco de sua trajetória de vida, o mesmo foi um dos maiores produtores de leite da região e tem muito conhecimento de campo, um especialista na área.

Por final o Presidente Diemerson Junior e a diretoria da Cooperativa e os cooperados decidiram que irão levar a diante o Projeto estrutural do Laticínio, a pauta foi colocada em votação na qual o projeto foi aprovado com êxito.

Estavam presentes os Secretários de Agricultura Dayene Magri, os Vereadores Naldo Silveira, Soninha Berlanda ambos também colaboraram com palavras ressaltando a importância desse Projeto para Cooperativa COOMASP e o desenvolvimento industrial do Município, a Câmara de Vereadores tem apoiado amplamente todos os Projetos do Executivo.