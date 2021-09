Regional 20/09/2021 15:46 TOP NEWS Aripuanã: Estrada da MT-208 é interditada para reparo em ponte do Rio Loreto A Prefeitura de Aripuanã, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), informa que a MT-208 foi interditada na manhã desta segunda-feira, 20 de setembro, das 9 às 14 horas no trecho da ponte sobre o Rio Loreto. A gestão explica que a interdição se faz necessária para execução de reparos emergenciais na ponte, localizada no km 40 da estrada, que liga a Aripuanã ao município de Juruena. A gestão informa ainda que os motoristas devem se atentar a essa interdição e usar a rota da MT- 183 via Filadélfia ou via Estrada da Cafundó.

Voltar + Regional