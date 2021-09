Regional 21/09/2021 09:09 Folha max Acidente entre 4 veículso mata duas pessoas em MT Foto: Reprodução Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (20), envolvendo duas carretas e dois veículos de passeio.O acidente aconteceu no km 521, da BR-163, município de Diamantino (180 km de Cuiabá). De acordo com informações da Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho da rodovia, a equipe foi acionada por volta das 13h40. A colisão envolveu duas carretas, um veículo Toyota Corolla e um VW Voyage, onde estavam quatro ocupantes. Além das duas mortes, outras duas pessoas foram socorridas pelas equipes de resgate da concessionária e encaminhadas ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Os motoristas das carretas e de outro veículo de passeio saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. A rodovia ficou totalmente interditada e o tráfego foi desviado para faixa de domínio. Com a colisão, uma das carretas tombou e espalhou a carga de calcário na pista. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) do município de Tangará da Serra foram acionadas.

Voltar + Regional