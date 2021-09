Regional 21/09/2021 14:58 Mutirão Rural do SENAR irá atender Nova Bandeirantes, Apiacás e Paranaíta O extremo norte de Mato Grosso será a próxima região a receber a equipe do Mutirão Rural. De 22 de setembro a 06 de outubro, os atendimentos passarão pelos municípios de Nova Bandeirantes, Apiacás, Paranaíta, Nova Canaã do Norte, Colíder, Matupá e Peixoto de Azevedo. O Mutirão Rural é uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Sindicatos Rurais e parceiros. O evento leva cerca de 30 ações sociais gratuitamente a comunidades rurais do estado. Dentre eles estão: exames rápidos de glicemia, colesterol e triglicerídeos, consultórios médico e odontológico. Corte de cabelos, jogos educativos, declaração de hipossuficiência para gratuidade da 2ª via de documentos e orientação jurídica. Outros serviços como a emissão de declaração de atividade rural, orientações e encaminhamentos ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) também são oferecidos. Os serviços podem variar de acordo com o município, em função das parcerias. Neste ano, o evento é realizado respeitando todas as regras de combate e prevenção à covid-19. A primeira etapa ocorreu na região noroeste e contemplou os municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Diamantino e Brasnorte e já atendeu mais de 1.100 pessoas. Até o fim de 2021, a previsão é concluir 17 eventos. O superintendente da instituição, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, conhecido como Chico da Pauliceia, destacou a importância da retomada. “Depois de quase um ano e meio suspenso em função da pandemia, realizamos o primeiro evento do Mutirão Rural. Neste ano a instituição leva uma unidade móvel de saúde, com atendimento odontológico e oftalmológico”. Haverá um optometrista e um oftalmologista e as pessoas que precisarem poderão escolher os óculos durante o evento. “Assim que ficar pronto mandamos para o Sindicato Rural de cada município para que seja entregue ao produtor”, acrescenta o coordenador técnico, Gustavo Mocci. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE ESTA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. Setembro Quarta-feira (22) – Nova Bandeirantes – Comunidade Paraiso do Norte Sexta-feira (24) – Apiacás – Comunidade Colina Azul Segunda-feira (27) – Paranaíta – Sombra da Manhã Quarta-feira (29) – Nova Canaã do Norte – Distrito Ouro Branco Outubro Sexta-feira (01) – Colíder – Comunidade São Mateus Segunda-feira (04) – Matupá – Comunidade Santo Antônio linha 3 (Assentamento São José União) Quarta-feira (06) – Peixoto de Azevedo Segunda-feira (18) – São Felix do Araguaia – Pontinópolis Quarta-feira (20) – Porto Alegre do Norte – Primavera do Fontoura Sexta-feira (22) – Vila Rica – Comunidade Ipê Domingo (24) – Santa Cruz do Xingu – P.A Santa Clara Terça-feira (26) – São José do Xingu – Fontoura Quinta-feira (28) – Confresa – Lumiar

Voltar + Regional