Regional 21/09/2021 16:19 Ager ouve população sobre serviços públicos em Sinop A audiência será realizada de forma híbrida, ou seja, presencial na Câmara Municipal de Sinop e online pelo canal da Ager-MT no Youtube Foto: Reprodução A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT) realiza, nesta quinta-feira (23.09), às 14h, a primeira Audiência Pública da Ouvidoria no município de Sinop. A audiência é uma oportunidade para a população fazer reclamações e apresentar sugestões e propostas em relação aos serviços públicos executados por empresas reguladas pela Ager. Conforme explica o diretor Regulador de Ouvidoria da Ager, José Rodrigues, a audiência será realizada de forma híbrida, ou seja, presencial na Câmara Municipal de Sinop e online pelo canal da Ager-MT no Youtube. “A população poderá participar de forma presencial e online, opinando acerca dos serviços prestados pelas empresas reguladas pela Ager, como saneamento, energia elétrica, transporte, ônibus, distribuição de gás canalizado, rodovias, portos, hidrovias, travessias, balsas e ferrovias. É muito importante a participação de todos, pois ouvindo a população poderemos regulamentar melhor esses serviços”, ressalta o diretor. A Ager é um órgão estadual que tem por finalidade regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, referentes a saneamento, rodovias, portos e hidrovias, transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários, distribuição de gás canalizado, energia elétrica e telecomunicações. A Ager também atua na regulação, controle e fiscalização de serviços públicos de competência própria da União e dos municípios que lhe sejam delegados mediante legislação específica ou convênio.

