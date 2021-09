Regional 21/09/2021 16:57 Repórter MT Adolescente bate moto contra ônibus durante ultrapassagem e morre em Colniza Com impacto do acidente, Alessandro Marcos Vieira teve parada cardiorrespiratória, fraturas múltiplas e traumatismo craniano encefálico. Foto: Reprodução O adolescente Alessandro Marcos Vieira, 17 anos, morreu ao bater a moto Honda Titan que pilotava contra um ônibus na BR-174, em Colniza, nesta terça-feira (21). Informações da imprensa local apontam que Alessandro Marcos Vieira sofreu o acidente no momento em que tentou ultrapassar uma carreta, próximo à entrada da Linha 36, momento em que bateu a moto de frente com o ônibus. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima ao Hospital da cidade, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. A morte foi provocada por parada cardiorrespiratória, fraturas múltiplas e traumatismo craniano encefálico (TCE). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia e, posteriormente, liberado para os procedimentos fúnebres junto à família. O motorista do ônibus não se feriu. Ele aguardou a chegada da Polícia Civil e relatou o que tinha supostamente ocorrido. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) deu início nas investigações e um laudo com detalhes do acidente deve ficar pronto nos próximos dias. O Polícia Civil também foi acionada e vai investigar o caso.

