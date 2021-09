Regional 22/09/2021 09:19 Nortão Online Chuva e vendaval também causam estragos em Nova Canaã Foto: Reprodução Em Nova Canaã do Norte, também foi registrado temporal com vento bem forte nesta terça-feira. Várias árvores caíram ou tiveram galhos quebrados e algumas casas tiveram o telhado avariado. Um barracão que fica atrás de um posto no trevo de entrada da cidade foi destelhado e teve sua estrutura danificada. Parte da cidade ficou por algum tempo sem energia elétrica, mas o sistema foi reestabelecido. Na área rural, em algumas chácaras, também foi relatado slguns transtornos. A concessionária Via Brasil informou que algumas árvores caíram sobre a pista.

