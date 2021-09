Regional 23/09/2021 06:12 Emissão de cartões de identidade está temporariamente suspensa em Mato Grosso Foto: Divulgação A Diretoria Metropolitana de Identificação Técnica da Politec informa que o serviço de emissão de documentos de identidade no modelo cartão está temporariamente indisponível aos usuários nos postos de identificação, a partir desta terça-feira (21.09). O fato ocorre em função da dificuldade momentânea para aquisição de insumos para produção das carteiras de identidade no modelo cartão, por parte da empresa fornecedora situada no estado de São Paulo. Entretanto, aqueles que já fizeram a solicitação serão atendidos, podendo haver atrasos no prazo de entrega. A Politec informa, ainda, que está mantida a emissão das carteiras de identidade no modelo cédula.

