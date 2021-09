Regional 23/09/2021 06:22 Arão Leite/J. Cidade MARIA HELOÍSA: Menina atropelada por caminhonete em Apiacás é transferida para Cuiabá Uma garotinha de apenas quatro anos estava internada até início da semana no Hospital Regional de Alta Floresta, vítima de vários ferimentos provocados em um acidente de trânsito na cidade de Apiacás. Maria Heloísa Hoissa foi atropelada quando tentava atravessar a rua para ir ao encontro da mãe.

A jovem de 20 anos ficou em desespero ao ver a filha colhida pro uma S-10. O motorista é um homem de 36 anos que foi conduzido pela Polícia Militar à Delegacia de Polícia Civil. Mas declarou que estava transitando a cerca de 40 quilômetros por hora quando avistou um amigo e foi cumprimenta-lo. Ao retornar o olhar para a rua se deparou com a menina na frente da caminhonete. O condutor alega que ainda tentou freiar, mas não conseguiu. A criança foi levada ao Hospital em Apiacás pelo próprio motorista da caminhonete e logo depois removida para o Hospital Regional de Alta Floresta. Mas precisou ser transferida à capital do Estado de UTI aérea. O caso é investigado pela Polícia Civil e Maria Heloísa nesta quarta-feira seguia internada em estado grave

