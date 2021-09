Regional 23/09/2021 14:55 Prefeitura de Nova Monte Verde faz recuperação de pontos críticos na MT-160 Foto: Divulgação A Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, vem realizando desde a semana passada a recuperação de pontos críticos na MT-160. De acordo com o gestor da pasta, Devanir dos Santos, esta ação será realizada em toda a malha viária desta importante estrada que faz ligação com a MT-208, por onde trafegam diariamente expressivo número de veículos. Devanir explicou ainda que, as continuidades dos trabalhos seguem de forma intensa e estão sendo executados com mais celeridade, em função do início do período chuvoso na região.

