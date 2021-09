Regional 24/09/2021 06:26 Ações e programas da Sedec serão temas de palestra em Aripuanã Nesta manhã, o secretário Celso Banazeski participou da inauguração do CAE do município - Foto por: Sedec-MT As ações desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT), o programa “Pensando Grande para os Pequenos”, as potencialidades e oportunidades do Estado, são os temas que serão abordados pelo secretário de Ecossistema Empreendedor, Celso Banazeski, durante palestra que será ministrada a partir das 19h30, desta quinta-feira (23.09), no Centro de Educação Continuada Dardanellos, em Aripuanã. Banazeski irá discorrer, em especial, sobre o programa que tem como intuito estimular a criação e ampliação de pequenos empreendimentos no Estado, falando sobre os incentivos fiscais que a Secretaria dispõe para incrementar os negócios existentes e quais os passos para a abertura de novos empreendimentos. “Queremos mostrar às pessoas que desejam empreender que o governo oferece meios para isso, e mais, que há linhas de crédito criadas por meio de políticas públicas, que podem fomentar esse início de atividade e também para àquele que pretende crescer, que tem vontade de tornar seu negócio maior, produzir mais, empregar mais”, adianta. O secretário está no município de Aripuanã desde o início do dia. Pela manhã participou da inauguração do Centro de Atendimento Empresarial (CAE). O CAE funcionará na sede da Associação Comercial e Empresarial de Aripuanã (ACIA), de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade vai oferecer diversos serviços gratuitos para quem quer ser ou já é um Microempreendedor Individual (MEI). Para tirar dúvidas, efetuar formalizações como MEI ou fornecer suporte para que os empreendedores tenham acesso a serviços do sistema, como emissão de boletos, declaração e alteração de dados.

