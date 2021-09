Regional 24/09/2021 14:57 Força Tática prende casal com 30 kg de drogas e mais de R$ 5 mil em Sorriso Foto: Divulgação Policiais do 2º Pelotão de Força Tática prenderam um casal com 30 quilos de entorpecentes e mais de R$ 5 mil, na quinta-feira (23.09), em Sorriso. O homem e mulher foram flagrados pela Polícia Militar com tabletes de maconha, pasta base de cocaína e dinheiro espalhados no chão da residência do casal. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que havia um homem e uma mulher vendendo drogas em uma residência, no bairro Rota do Sol. Diante das informações, os policiais passaram a monitorar o local apontado na denúncia e o loteamento onde os suspeitos estariam realizando a entrega e comercialização dos entorpecentes no bairro Monte Líbano II. Durante a ação de monitoramento, os policiais constataram que havia um homem pilotando uma motocicleta no terreno e que repassava algo para outro motociclista em um veículo Biz. A equipe da PM fez a aproximação, na tentativa de abordar os suspeitos, que desfizeram de uma sacola plástica e conseguiram fugir. Na sacola foi encontrado oito porções de maconha. Os policiais conseguiram perseguir um dos suspeitos que entrou em uma casa na Rua Campos Novos, no bairro Rota do Sol. Na diligência, a polícia identificou que a residência era utilizada para a comercialização de drogas. O homem foi preso e uma mulher também; com eles havia uma criança de colo; filho do casal. Na residência, os policiais apreenderam 32 tabletes e 18 pedaços de entorpecentes, arma de fogo, sacolas com pedaços de pasta base de cocaína, dentre outras porções de drogas. Na ação, os policiais apreenderam cerca de 30 kg de entorpecentes, entre maconha, pasta base de cocaína e cocaína. Ainda na diligência, os policiais encontraram na casa a quantia de R$ 5,6 mil em dinheiro espalhados pelo imóvel, balança de precisão, caderno de anotações. Aos policiais, a mulher presa contou que não poderia falar nada sobre quem repassava a droga para eles, pois ela poderia ser morta. O casal já tem passagem por crimes de tráfico ilícito de entorpecentes. Os suspeitos e todo o material foram conduzidos para a Delegacia. A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil.

