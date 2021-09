Regional 24/09/2021 17:50 GUARANTÃ DO NORTE: Policiais civis localizam 5,5 quilos de entorpecentes com gerente do tráfico Foto: Divulgação Um carregamento de aproximadamente 5,5 quilos de entorpecentes, entre maconha e pasta base de cocaína, foi apreendido pela Polícia Civil, no final da tarde de quinta-feira (23.09), no município de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá). Um integrante de uma organização criminosa, de 21 anos, que exercia a função de “gerente”, responsável por distribuir a droga e depois arrecadar os valores oriundo da mercancia, foi preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Durante diligências na região de Guarantã do Norte, os policiais civis através do trabalho de inteligência identificaram uma casa no bairro Cidade Nova, onde supostamente estava armazenada grande quantidade de droga, a qual havia chego na cidade há dois dias. De posse das informações a equipe passou a monitorar o endereço, sendo constatada intensa movimentação de usuários, onde as pessoas chegavam e saiam rapidamente. Diante dos indícios característicos de comércio ilícito, foi realizada a abordagem e no local encontrado em um balde com roupas sujas, contendo 6 porções grandes de pasta base. Dando continuidade nas buscas foram localizados dentro de uma bolsa vermelha 5 tabletes e meio de maconha, e mais 4 porções grandes da mesma substância. Na ocasião o jovem que estava na companhia de dois adolescentes, 16 e 17 anos, correu para o fundo e jogou pelo muro 15 porções de base de cocaína, apreendidas posteriormente pelos investigadores. Ainda na residência havia um pé de maconha, além de vários materiais plásticos utilizados para embalar as drogas, entre outros apetrechos. Após o flagrante o suspeito foi encaminhado até a Delegacia de Guarantã do Norte, interrogado e autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Na unidade policial foi verificado que o maior de idade tinha saído da Cadeia há poucos meses por tentativa de homicídio. Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.

