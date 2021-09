Regional 25/09/2021 06:22 Arão Leite/Jornal da Cidade Nova Bandeirantes: prisão de autor de homicídio no Distrito de Japuranã é convertida em Preventiva Foto: Divulgação Deverá responder por homicídio qualificado o autor de um homicídio ocorrido essa semana na frente de um mercado no Distrito de Japuranã, cidade de Nova Bandeirantes, a 200 KM de Alta Floresta. Naldo Oliveira Pereira, utilizando-se de uma arma de fogo tipo revólver saiu de sua casa e foi até onde estava a vítima e efetuou vários tiros, acertando Maurinei Felisare Machado, de 45 anos. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu. Casado e pai de dois filhos menores, Maurinei seria um desafeto do suspeito que alegou medo e mencionou ter sido agredido e diversas vezes intimidado pela vítima. Para a Polícia no entanto a investigação aponta um crime onde o suspeito arquitetou matar uma pessoa e esperou o momento exato para agir. Naldo tinha sido preso ainda na noite do crime e sua prisão em flagrante já foi convertida em preventiva, segundo a Polícia Civil.

