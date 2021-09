Regional 26/09/2021 06:26 Sorriso começa vacinar de 12 a 17 anos A partir da próxima segunda –feira (27), Sorriso (distante 420 km de Cuiabá) passará a imunizar mais um grupo contra a os adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19. Seguindo as recomendações do Plano Nacional de Imunizações (PNI), primeiro serão imunizados menores de idade que no momento sejam gestantes, puérperas ou portadores de deficiências permanentes. Após isso a imunização será aberta para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades de forma gradativa por faixa etária. Inicialmente, na segunda-feira, a vacinação para adolescentes gestantes, puérperas e com deficiências permanentes, será realizada por livre demanda das 13 às 17 horas no atual prédio do AME (PSF Central) em frente à Escola Ivete Lourdes Arenhardt. Contudo, é preciso observar alguns itens: todos os adolescentes devem estar acompanhados por um responsável maior de idade, que deverá assinar a autorização para a aplicação do imunizante; além disso, assim como as demais gestantes, adolescentes grávidas deverão apresentar a autorização médica para a vacinação. Vale lembrar que a imunização por livre demanda será só na segunda-feira. A partir de terça-feira, esse novo grupo formado pelos adolescentes de 12 a 17 anos, deverão realizar o agendamento para a imunização no site da Prefeitura. Então se você conhece alguém ou se enquadra nesse grupo (adolescentes gestantes, puérperas ou com deficiência permanente), se dirija ao PSF Central das 13 às 17 horas na próxima segunda-feira. E se você tem de 12 a 17 anos e não apresenta comorbidades, fique atento ao site da Prefeitura www.sorriso.mt.gov para mais informações. A liberação para a vacinação dos adolescentes sem comorbidades foi confirmada em coletiva pelo Ministério da saúde na última quarta-feira (22). Na semana anterior a recomendação era para imunizar somente menores de 12 a 17 com comorbidades. Na coletiva desta quarta, o secretário executivo do MS, Rodrigo Cruz, destacou que o grupo deverá receber somente o imunizante da Pzifer. Imunizações em andamento Além de abrir para a faixa etária 12 a 17 anos, Sorriso continua imunizando a população 18+, lactantes com filhos de até 2 anos de idade e aplicando a dose de reforço em idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos. O gestor da pasta da Saúde e Saneamento, Luís Fábio Marchioro, pontua que a equipe está entrando em contado com o público-alvo da terceira dose a partir dos dados fornecidos quando do preenchimento do cadastro para a aplicação da primeira e segunda dose. “Alertamos às pessoas que se mudaram para Sorriso nesse ínterim e que tem 70 anos ou mais ou são imunossuprimidos que podem ligar no 3545-8000 para informações e agendamento da dose de reforço”, completa.

