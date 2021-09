Uma mulher que aplicava golpes repassando comprovantes de pagamentos pelo sistema Pix, que nunca eram creditados na conta do vendedor, foi presa na tarde da última sexta-feira (24) em Rondonópolis (216 KM de Cuiabá). De acordo com o registro de ocorrência do caso, uma caixa de um supermercado desconfiou de uma compra realizada por telefone pela suspeita, no valor de R$ 827 após a “golpixta” pedir troco.

Um levantamento interno das transações bancárias do estabelecimento comercial foi realizado, e constatou que a mulher já havia realizado outras três “compras” pelo telefone, no valor total de R$ 2.680 – e repassando comprovantes de pagamentos do Pix que, na verdade, "não tinham fundos".

O comércio acionou a Polícia Militar informando o endereço de entrega dos produtos. Os agentes encaminharam a mulher à Delegacia de Polícia. Ela confessou que já responde na Justiça pelo mesmo crime