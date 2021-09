Regional 27/09/2021 05:52 MT: Polícia Civil recupera R$ 53 mil subtraídos de vítima durante compra de gado Foto: Divulgação Uma ação da Polícia Civil realizada em parceria entre a Delegacia de Polícia de Ribeirão Cascalheira (900 km a leste de Cuiabá) e Delegacia Especializada de Repressão a Crimes (DRCI) Informáticos, resultou na recuperação de R$ 53 mil, subtraídos de uma vítima na negociação de cabeças de gado que não foram entregues após o pagamento. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (25.09), quando a vítima procurou a Polícia Civil relatando que foi até a cidade de Nova Xavantina pois estava negociando a compra de bezerros com um vendedor desta cidade. A negociação estava sendo feita entre o comunicante, representado por um corretor, que por sua vez negociava os animais com outras três pessoas. Os bezerros que estavam em uma chácara foram mostrados à vítima, a qual aceitou firmar o acordo de compra. Segundo o comunicante, os donos dos bezerros estiveram o tempo todo juntos, inclusive ajudando no manejo durante a marcação e embarque do gado, sendo a nota fiscal efetivada pelos vendedores após a transferência via TED do valor da negociação. Então a vítima realizou o pagamento na conta bancária de uma mulher. Em seguida os vendedores viram o comprovante da transferência do valor e permitiram que a carreta com os bezerros deixasse a fazenda até o Posto de Combustível, onde deveriam aguardar a liberação mediante confirmação do crédito. Já no Posto de Combustível os donos dos animais disseram que pegariam o gado de volta, pois o pagamento não havia sido debitado na conta deles. Diante das informações, rapidamente a equipe da DRCI foi acionada para dar apoio nas investigações, e com base nas informações passadas pela vítima conseguiu recuperar o valor subtraído da vítima, com o bloqueio de R$ 53 mil transferido para a conta da suspeita. As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.

