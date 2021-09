Regional 27/09/2021 08:44 So Noticias Três apostas em Mato Grosso ganham mais de R$ 170 mil na Mega-Sena Foto: Reprodução Duas apostas feitas em Cuiabá — sendo uma delas, na modalidade bolão com dois jogadores — e outra em General Carneiro ganharam, neste final de semana mais de R$ 170 mil, na Mega-Sena. Eles acertaram cinco dos seis (09, 16, 34, 36, 49 e 60) números sorteados, no Espaço Loterias, em São Paulo (SP). Também ganharam o mesmo valor, outras 34 apostas de diferentes estados. O prêmio principal acumulou em R$ 10 milhões já que ninguém acertou os seis números. O próximo sorteio será na terça-feira à noite. Os jogos podem ser feitos de forma online ou presencial numa lotérica. Em um único volante de apostas da Mega é possível marcar até dois jogos. As apostas variam de R$ 4,50 a R$ 22,5 mil. No último dia 15, um apostador de Sinop ganhou R$ 67,9 mil no concurso da Mega Sena. O “sortudo” fez uma aposta simples em uma casa lotérica, marcou seis números e acertou cinco. Outros 22 apostadores também ganharam prêmios de R$ 67,9 mil por cinco acertos. A quadra teve 1.364 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 1,6 mil.

