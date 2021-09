Regional 28/09/2021 05:55 Mato Grosso registra 13 novas mortes e UTIs em 28% Chico Ferreira Mato Grosso registrou 13 novas mortes nas últimas 24 horas pela covid-19. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta segunda-feira (27). Conforme a atualização, o estado contabiliza taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na casa dos 28,46%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 12%. Informações da SES apontam ainda que Mato Grosso registrou até o momento 534.955 contágios, dos quais em 13.782 casos as vítimas não resistiram a complicações da doença e morreram. As 10 cidades com mais casos são: Cuiabá (110.701), Várzea Grande (37.731), Rondonópolis (37.598), Sinop (25.854), Sorriso (18.173), Tangará da Serra (17.689), Lucas do Rio Verde (15.590), Primavera do Leste (14.681), Cáceres (11.787) e Barra do Garças (10.560). Até domingo (26), o governo federal confirmou 21.351.972 casos e 594.443 óbitos. No levantamento anterior, o país tinha 21.343.304 contágios e 594.200 mortes confirmadas de pessoas infectadas pelo coronavírus.

