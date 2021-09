Um caso de estupro de vulnerável foi registrado neste final de semana no município de Nova Monte Verde. Segundo informações do registro, realizado neste domingo (26/09), um homem teria entrado em contato com a PM para relatar que a sobrinha, menor de idade, teria “fugido” com o namorado.



Após a denúncia, policiais saíram em diligência com o objetivo de encontrar a adolescente, e conseguiram, ela estava em companhia do suspeito. Os policiais apuraram que o suspeito tem 29 anos, é morador do estado de Sergipe e teria conhecido a adolescente através de redes sociais. Eles mantinham contato há pelo menos 9 meses.



O homem foi detido e o caso foi encaminhado para a delegacia.