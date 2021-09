Regional 28/09/2021 18:11 Fórum de Cuiabá realiza leilão virtual com mais de 230 carros e motocicletas Foto: Divulgação A Diretoria do Fórum da Capital realiza na quinta-feira (30 de setembro) leilão totalmente online de 131 carros e 102 motocicletas apreendidas. Os veículos estão distribuídos em 70 lotes de carros e 51 de motocicletas, sendo que todos os bens estão classificados em estado de livre circulação e sucata. De acordo com o juiz-diretor da Comarca de Cuiabá, Lídio Modesto da Silva Filho, os lances estão abertos e podem ser feitos, exclusivamente, pelo site www.balbinoleiloes.com.br. O magistrado destaca que interessados podem ainda fazer uma visita ao pátio do Fórum para verificar os veículos. No entanto, a visita pode ser feita até amanhã, quarta-feira (29 de setembro), e deve ser agendada pelo telefone 0800 707 9339. O leilão é em cumprimento as Resoluções 63 e 30, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que institui e orienta, respectivamente, o Sistema Nacional de Bens Apreendidos e a alienação antecipada de bens apreendidos em procedimentos criminais. A ação, que oferece por meio de leilão 233 veículos, formado por carros e motocicletas, cumpre ainda o disposto no Provimento 06/2017, da Corregedoria-Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que trata sobre a alienação de bens móveis apreendidos em inquéritos policiais e/ou ações penais. Doutor Lídio Modesto assinala ainda que todas as condições do leilão estão descritas no Edital 02/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) 11.070.

