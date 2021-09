Regional 29/09/2021 05:57 Gazeta Digital RETORNO DA TORCIDA: CBF libera e Cuiabá terá público na Arena já no próximo sábado Foto: Reprodução O Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu, em reunião extraordinária nesta terça-feira (28), o retorno do público aos estádios de futebol em jogos da série A do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá se manifestou logo após a decisão da CBF e confirmou o retorno da torcida auriverde à Arena Pantanal já no sábado (2), em duelo contra o América-MG. Para este jogo, apenas os setores leste inferior e superior poderão ser ocupados, informou o Cuiabá, em comunicado. Por lei, o clube está autorizado a receber 35% da capacidade total do público da Arena. Com isso, aproximadamente 14 mil pessoas poderão ver o dourado das arquibancadas. Para quem desejar assistir a estes e outros jogos, a norma do governo do estado determina que deve ser apresentado exame RT-PCR negativo, realizado no máximo 48 horas antes do evento ou comprovante de vacinação contra covid-19, sendo dose única e duas doses.

