Regional 29/09/2021 06:28 G1MT Temporal derruba postes e moradores ficam sem energia elétrica em Rondonópolis Ocorreram 350 descargas elétricas no momento da tempestade e os ventos chegaram a mais de 50 quilômetros por hora. Foto: Energisa Um temporal registrado em Rondonópolis, no sudeste do estado, nesta terça-feira (28), derrubou, pelo menos, nove postes e causou a suspensão da energia elétrica para os moradores de algumas regiões. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia informou que ocorreram 350 descargas elétricas no momento da tempestade e que o município está em estado de alerta. De acordo com a Energisa, as equipes estavam de sobreaviso após previsão de atenção climática severa, monitorada pelo Centro de Operações Integrado da companhia, em Cuiabá. " Funcionários já realizam reparos na rede e estão percorrendo outros trechos impactados. A maior parte dos consumidores afetados já teve o fornecimento retomado. Os clientes que tiverem dúvida podem entrar em contato pelos canais de atendimento", diz.

Veja também sobre Temporal Rondonópolis sem energia postes Voltar + Regional