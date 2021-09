Regional 29/09/2021 09:02 TEM FM Jovem de 26 anos é morto a tiros dentro de bar em Paranaíta William Silva de Freitas de 26 anos de idade, vulgo “MUDINHO” foi assassinado na noite de terça-feira dia 28/09 em uma Bar no Bairro Cohab, onde estava consumindo bebida alcoólica. Segundo a proprietária do estabelecimento comercial, a vítima pediu a ela, que lhe servisse um “copo com pinga” e sentou-se junto a uma mesa. Momento que ela foi servi-lo, alguém se aproximou e desferiu três tiros à queima-roupa contra a vítima que veio a óbito logo em seguida. A Policia Militar, foi acionada, mas ao chegar no local, apenas acionou o serviço de resgate do Hospital Municipal que constatou o óbito e logo acionou a Policia Civil e a Politec para fazer a varredura no local do crime. Mudinho, como era conhecido vivia perambulando pelos botecos da cidade de Paranaíta e pesava contra ele, algumas suspeitas de furtos e roubos, porém não se pode afirmar, se será essa a linha de investigação da Policia Civil que tentará agora elucidar mais esse crime ocorrido na cidade.

