Regional 29/09/2021 12:01 G1MT Três pessoas são detidas ao tentarem invadir resort de luxo onde Ronaldinho Gaúcho está hospedado em MT Uma arma foi encontrada com o grupo e as três pessoas foram detidas por porte ilegal de arma de fogo. Foto: Pedro Souza / Atlético Três pessoas foram detidas na madrugada desta quarta-feira (29) ao tentarem invadir um resort de luxo no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães (MT). De acordo com a Polícia Militar, os funcionários chamaram a polícia depois que perceberam uma entrada forçada de pessoas no resort por conta da presença do ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho está hospedado desde terça-feira (28) no resort para participar de um evento com influencers e outros artistas. O g1 entrou em contato com o resort, mas o empreendimento ainda não se pronunciou. Uma arma foi encontrada com o grupo e as três pessoas foram detidas por porte ilegal de arma de fogo. A PM foi comunicada pelos funcionários que ficam na portaria do resort. Quando os policiais chegaram o grupo já havia saído do local, mas deixaram um carro na estrada de acesso ao resort. O veículo não tem queixa de roubo e furto e as chaves estavam dentro do automóvel. Os três suspeitos localizados, sendo dois homens e uma mulher, foram abordados e flagrados com um revólver calibre 38.

Voltar + Regional