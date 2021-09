Regional 30/09/2021 09:51 Polícia Civil cumpre 33 mandados de prisões contra foragidos da Justiça na região de Sinop A Gerência de Polinter e Capturas da Polícia Civil de Mato Grosso concluiu na última semana a Operação Safe City com o cumprimento de 33 mandados judiciais contra foragidos da Justiça estadual. As ordens judiciais foram cumpridas na região de Sinop e a maioria das prisões efetuadas é relativa a crimes de homicídio. De acordo com a delegada titular da Polinter, Sílvia Pauluzi, a unidade policial levantou que na região havia pelo menos 60 mandados de prisão em aberto a cumprir e destes, as equipes conseguiram efetivar 33 deles. Os alvos de outros dez mandados já faleceram, porém, constavam ainda como pendentes no Banco Nacional de Mandados de Prisão. A delegada destaca que a operação será realizada também em outras regionais do estado, o que facilita à equipe da Polinter reunir os mandados de uma região específica e criar uma força-tarefa para efetivar os cumprimentos. Oito investigadores e uma escrivã participaram do cumprimento das prisões. “A equipe de Capturas fez uma extensa pesquisa e reuniu todos os mandados identificados na região de Sinop e que estavam como pendentes de cumprimento. E durante uma semana, os investigadores e uma escrivã da Polinter se dedicaram ao cumprimento das prisões. Faremos esse mesmo trabalho em outras regiões do estado, a fim de reduzir o passivo de mandados”, explicou a delegada. Em Sinop, a Delegacia Regional deu apoio ao cumprimento e parte dos mandados foram efetuados na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), a maior unidade prisional da região norte do estado. Um dos mandados cumpridos foi para prender uma mulher de 55 anos condenada pela 1a Vara Criminal de Sinop, a 14 anos de reclusão, pelo homicídio qualificado do próprio pai.

