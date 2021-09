Regional 30/09/2021 10:07 Gazeta Digital Morador de Cuiabá aposta 2 reais e leva R$ 86 mil na loteria Aposta de Cuiabá foi sorteada na loteria e faturou o prêmio de R$ 86.479,04, no sorteio realizado na noite de terça-feira (28), pelo Dia de Sorte. Para ser contemplado no concurso, a pessoa que fez a aposta do tipo simples gastou R$ 2. O jogo foi realizado na Lotérica Zebrinha, no bairro Duque de Caxias. Além da aposta de Cuiabá, um outro jogo da cidade de Ribeirão Preto (SP) também foi contemplado com o prêmio máximo. Prêmios menores também foram distribuídos, sendo 44 para apostas que faturaram R$ 1.684,66 e outras 1.397 pessoas levaram R$ 20. Informações do site Loterias Caixa, responsável pelos concursos, apontam que o próximo sorteio está previsto para ser realizado nesta quinta-feira (30), com o prêmio de R$ 200 mil. Como funciona O Dia de Sorte é a loteria onde se aposta os "números da sorte". É preciso escolher de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados 7 números e um “Mês de Sorte” por concurso. O apostador pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

