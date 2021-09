Regional 30/09/2021 17:14 PM prende integrantes de facção criminosa e apreende 50 kg de maconha em Sinop A ocorrência foi entregue para a Polícia Judiciária Civil A Polícia Militar prendeu dois homens com 50 kg de maconha em uma residência, na manhã de quarta-feira (29.09), em Sinop. Os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa. Na ação, a PM apreendeu ainda pasta base de cocaína, um revólver calibre 38, munições, balanças de precisão e uma quantia em dinheiro. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pela Agência Regional de Inteligência (ARI) para verificar uma residência no bairro Jardim Califórnia. No endereço apontado, os policiais visualizaram um suspeito recebendo de outro homem dois sacos plástico, o segundo suspeito desembarcou de carro Chevrolet Onix. Os suspeitos entraram na residência com as sacolas e, ao saírem, foram abordados pelos policiais militares - diante do flagrante, os dois homens confirmaram que o produto dentro das sacolas era maconha. Durante buscas pela residência, em um dos quartos os policiais localizaram 50 tabletes de maconha, um revólver calibre 38, 30 munições calibre 38 intactas, uma munição calibre 32 intacta, quatro porções grandes de pasta base de cocaína (200 gramas), duas balanças de precisão e a quantia de R$ 770 em dinheiro. A dupla foi presa em flagrante, um dos suspeitos, proprietário da casa relatou ainda que guardava armas de fogo para uma organização criminosa. O outro homem envolvido, contou ainda que estaria de passagem pelo local, porém, foi constatado que ele e o suspeito moram na casa e que pertencem a uma facção criminosa. Ainda durante a abordagem, um dos suspeitos jogou seu celular ao solo, relatando que no seu celular havia informações dos demais membros da facção criminosa. Os dois suspeitos e o material foram entregues para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Sinop.

