O governador Mauro Mendes (DEM) negou que o pacote de redução de impostos sobre a energia elétrica, comunicação, gasolina, diesel e gás industrial, lançado nesta quarta-feira (28), tenha objetivo eleitoral, visando eventual candidatura à reeleição em 2022. Apesar do inevitável ganho político com a medida que pretende aliviar o bolso dos cidadãos, o democrata garantiu que questões eleitorais não estão em discussão.



“Já demonstrei muitas vezes que eu não tomo decisões pensando em eleição, nem sei se vou à reeleição. Nunca falei isso pra ninguém, vou discutir isso no ano que vem. Faço isso porque é correto”, disse, logo após o anuncio do projeto de lei, que será enviado à Assembleia Legislativa.



O governador ressaltou que a medida só foi possível por conta do reequilíbrio fiscal de Mato Grosso, resultado de ações tomadas desde o início de seu mandato.



“Está provado, assim como dois mais dois são quatro, que o estado melhorou, melhorou sua arrecadação e qualidade dos gastos, é um estado que faz muitas obras. Então, se o estado tem condição de aliviar para o bolso do cidadão tem que fazer. Nós estamos com as contas em dia, pagando direitinho, muitas obras e cuidando da área social”, declarou.

Com o pacote de redução de ICMS, Mato Grosso deve deixar de arrecadar cerca de R$ 1,2 bilhão por ano, valor que permanece no bolso dos contribuintes.



Será reduzido o ICMS da energia elétrica (de 25% e 27% para 17% a todos os setores), dos serviços de comunicação, como internet e telefonia (de 25% e 30% para 17%), da gasolina (de 25% para 23%), do diesel (de 17% para 16%), do gás industrial (de 17% para 12%) e do uso do sistema de distribuição da energia solar (de 25% para 17%).



RGA



Questionado se o dinheiro que o estado deixará de receber não poderia ser utilizado para garantir a Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores estaduais, Mauro pontuou que, como governador, não pode privilegiar um setor da sociedade.



“Tem que compreender que o estado existe para prestar serviço para 3,5 milhões de mato-grossenses. Não posso ficar aqui todos os dias pensando nessas três siglas (RGA) como alguns pensam, é até legitimo, mas como governador, tenho que olhar para Mato Grosso inteiro, para 3,5 milhões de pessoas que pagam impostos, querem saúde e educação”, afirmou.



“Eu também olho para os servidores, estamos melhorando o ambiente de trabalho, fazendo vários tipos de investimentos, como na polícia, com rádio digital, novos armamentos; melhorando a condição de trabalho de muitos servidores”, completou.



Neste ano, o estado pagou 2% da RGA referente a 2018, cumprindo acórdão do Tribunal de Contas (TCE-MT), que condicionou a concessão da revisão à capacidade financeira do estado de pagar a folha, aos repasses dos duodécimos aos poderes e órgãos autônomos todo dia 20 e às transferências constitucionais e legais dentro de seus respectivos prazos.



A RGA de 2019 não foi paga devido ao fato de o governo ainda não ter atingido os requisitos exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (gastos com pessoal deve estar abaixo dos 49%). Já em 2020 e 2021, o estado se diz impedido de conceder, por conta do impedimento previsto na Lei Complementar 173/2020, que proíbe reajustes salariais até dezembro deste ano. Em relação a 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) discutida na Assembleia prevê o pagamento de 6,5% da RGA.

“Não posso colocar nenhum setor acima dos demais. Temos que tratar todos iguais.