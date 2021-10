Regional 01/10/2021 08:10 Estadão Mato Grosso MT - Tarado se masturba e ejacula em idosa dentro de supermercado Foto: Reprodução Tarde de terça-feira, 28 de setembro, Dona Francisca* aproveitou o horário de menor movimento para fazer as suas compras em um supermercado da capital. Aos seus 60 anos de idade, ela não imaginava que passaria por uma situação tão constrangedora. Francisca* estava em um dos corredores, quando foi atingida pelo sêmen de um homem que também estava no mercado. O crime foi praticado mercado atacadista localizado na Fernando Corrêa da Costa, no bairro Parque Ohara em Cuiabá. À polícia, a idosa narrou que andava pelo mercado, quando um jovem esbarrou nela. O suspeito carregava consigo um capacete, que usou para esconder suas genitálias e o ato asqueroso que estava cometendo. Na hora, Dona Francisca* não percebeu o que tinha acontecido. Somente alguns minutos depois, ela sentiu algo escorrendo pela sua roupa. Quando viu o que era, imediatamente percebeu que acabara de ser vítima de um abuso sexual. A mulher saiu do supermercado e foi diretamente à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) para prestar queixa. Uma investigação foi instaurada para apurar e identificar o suspeito. *Nome fictício Canais de Denúncia Além do conhecido, disque 180, nacional e específico para atendimento às vítimas femininas, há também os telefones de emergência de abrangência estadual, como o 181, 190 e 197. Algumas Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher criaram, em função do período de isolamento social, canais para denúncias e atendimento psicológico pelo serviço de WhatsApp. Em Cuiabá, o número (65) 99973-4796 está disponível para as vítimas. Em Várzea Grande, a Delegacia com atribuições investigativas de crimes contra vítimas mulheres, crianças e idosas, criou o número (65) 98408-7445 para receber denúncias via WhatsApp.

