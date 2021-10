Regional 01/10/2021 08:15 Só Notícias/Luan Cordeiro e Lucas Torres, de Sorriso Ônibus de Peixoto de Azevedo com atletas se envolve em acidente com carreta em Sorriso; 163 ficou interditada Fotos: Marcos Rafael A colisão foi registrada, há pouco, no quilômetro 759 da rodovia federal, e envolveu um ônibus Marcopolo branco da secretaria municipal de Esporte e Lazer de Peixoto de Azevedo, e uma Volvo 540 vermelha. Cerca de 15 pessoas seguiam no ônibus, mas não houve registro de feridos e o tráfego chegou a ficar interditado, mas já foi liberado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, inicialmente houve um primeiro acidente. Uma Volvo vermelha, que seguia sentido Sinop-Sorriso, teria perdido o controle da direção, possivelmente em decorrência da pista molhada, saiu da via e tombou. No tombamento, atingiu um poste, que foi quebrado e os fios caíram sobre a pista. “Posteriormente, (o motorista) do veículo longo (a Volvo 540), provavelmente, se assustou com os fios que estavam na pista e freou. Um ônibus que vinha atrás, veio a colidir na traseira desse outro veículo”, disse a PRF, Ludmilla Sena. O ônibus transportava atletas de Peixoto de Azevedo, que iriam disputar campeonato em Cuiabá. Nos veículos de carga, seguiam os motoristas, que também não sofreram ferimentos. A concessionária responsável pelo abastecimento de energia elétrica fez a remoção dos fios, que estavam energizados na rodovia. A PRF e equipes da empresa que administram a via também estiveram no local. Um boletim de ocorrência deve ser registrado, apontando as circunstâncias e responsabilidades sobre o acidente.

