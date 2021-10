Regional 02/10/2021 07:31 G1MT Vereadora denuncia uso de peça de carro público em veículo particular em MT Caso foi denunciado na tribuna da Câmara nesta semana. Foto: Reprodução A vereadora Cleide Rodrigues de Oliveira (PP) de Barra do Bugres (169 km), denunciou o secretário de Obras do município, Fernando Oda, por ter autorizado o uso de peça de um caminhão público em um veículo particular. O caso foi denunciado ao Ministério Público Estadual (MPE). O secretário Fernando Oda foi procurado pelo g1 MT, mas não foi localizado. A parlamentar que fez a denúncia disse que recebeu a denúncia de que uma peça seria tirada de um carro público para colocar em um veículo particular. O serviço estava em execução numa oficina ligada à Secretaria de Obras de Barra do Bugres. Segundo a vereadora, o mecânico que estava executando o serviço disse que estava cumprindo ordens dos superiores. A vereadora Cleide disse que no momento da abordagem ligou para o secretário, mas ele não retornou. Depois ligou para o prefeito, Divino Henrique Rodrigues (PDT), que retornou questionando o que estava acontecendo. A vereadora conta que expôs a situação ao prefeito e ele afirmou que não estava sabendo da troca. Em seguida, segundo a vereadora, o secretário ligou e disse que a peça estava sendo emprestada a outro veículo. “Quer dizer, o cara aluga um carro, o município está pagando e ainda vai tirar peça de um carro público para colocar em um carro particular? Gente, isso não existe!”, destacou sobre o caso. A parlamentar conta que retornou à Secretaria de Obras, disse que depois do fato se tornar público o serviço não foram realizados.

