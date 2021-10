Regional 04/10/2021 03:17 Gazeta Digital Ex-prefeito de Diamantino e esposa morrem em acidente de moto O ex-prefeito de Diamantino (208 km a médio-norte de Cuiabá), Eduardo Capistrano (PDT) e sua esposa, Suzana Damolin, morreram na manhã deste domingo (3), em um acidente de moto no Mato Grosso do Sul. Eles participavam de um passeio de motocicleta com 11 casais.

De acordo com informações preliminares, eles participavam de um passeio, com outros casais. O propósito era seguir, de moto, para São Paulo. Contudo, eles bateram em uma carreta e morreram na hora.bPor volta de 8h, Suzana publicou em suas redes sociais que eles seguiriam para Cascavel (PR), porém, estava chovendo. Há também diversos vídeos do passeio de moto, junto com o marido. Ela registrou também que eles estavam de férias.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a tragédia. Eles deixam três filhos, de 7, 4 e 1 ano.

“Fui surpreendido com a notícia pelos falecimentos de Dr. Eduardo Capistrano, ex-prefeito de Diamantino e grande liderança regional e sua estimada esposa Suzana Dalmolin (ex-primeira-dama). Estou muito triste”, escreveu um amigo.

Eduardo Capistrano foi prefeito entre 2017 e 2020. Disputado a eleição ano passado, mas acabou perdeu. Suzana, por sua vez, era sobrinha do ex-prefeito de Nobres, Flávio Dalmolin, que faleceu de covid-19.

