Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, faleceu em um grave acidente, esta noite, na BR-163, nas proximidades do bairro Camping Club. Ele dirigia um Peugeot (modelo não confirmado) preto, que colidiu com um Honda Civic branco. Além do motorista, uma gestante e uma criança de aproximadamente um ano de idade também estavam no Peugeot. De acordo com o sargento Edvan, do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas estavam conscientes e, a princípio, não estão em estado grave.

“Criança é sempre preocupante, em virtude do tamanho e da pouca idade. Estava chorosa, mas os sinais vitais, no momento, estavam bons. Analisamos e pedimos ao pessoal da concessionária para que encaminhassem o bebê e a mãe, por ela estar gestante. Só que ela conseguiu sair andando do carro, o que já é um sinal positivo. Mas merece toda a atenção, em virtude da cinemática, a biomecânica do trauma, as forças envolvidas”, afirmou o bombeiro.

Já no Honda Civic estavam outras três pessoas. “O condutor do veículo branco estava encarcerado. Os outros dois passageiros pudemos retirar com facilidade e estão com sinais vitais bons, não há risco de morte no momento. O condutor do veículo branco teve uma fratura de fêmur, que é considerada grave. Ele estava em posição mais difícil de remoção, o carro estava todo destruído, então tem que ter todo o cuidado para cortar o veículo e não machucar a vítima, o que demandou um pouco mais de tempo”.

De acordo com o perito Fabiano César Cardoso, há suspeita que a colisão tenha sido causada por uma ultrapassagem. “O que conseguimos constatar no local é basicamente a área de colisão, que se encontra no sentido Sul-Norte, no caso, o Peugeot, que seguia de Sinop sentido Itaúba. O outro veículo vinha no sentido contrário. Então, a princípio, até onde a gente pôde avaliar é que seria uma ultrapassagem por parte desse veículo que vinha sentido Sinop”, afirmou o profissional.

As causas e responsabilidades pelo acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil, que esteve no local da colisão.