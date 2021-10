Regional 04/10/2021 18:28 Polícia Civil de Lucas do Rio Verde recupera dinheiro de vítima de golpe na compra de veículo pela internet Foto: Reprodução A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá) em parceria com a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes (DRCI) Informáticos, recuperou R$ 2 mil subtraídos de uma vítima que negociava a venda de um veículo pela internet. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (04.10), após a comunicante acionar a Polícia Civil em Lucas do Rio Verde relatando que seu esposo havia colocado uma caminhonete F1000 para venda em grupos de compra e venda da rede social "Facebook". A comunicante recebeu uma ligação de um número de celular e uma mulher se apresentou interessada na compra. Após esse contato, a vítima recebeu outra ligação de um número diferente e a pessoa disse que o aparelho anterior havia caído no vaso. Durante a conversa, a suspeita passou um terceiro número de celular dizendo que era de seu esposo e que ele compraria a camionete anunciada, para posteriormente repassar a uma terceira pessoa, que acabou sendo vítima do golpe. Ao mesmo tempo, o marido da suspeita conversava com a dono do veículo, também a ludibriando e enganando. O suspeito em conversas com o esposo da vítima disse que a comunicante estava lhe devendo e a compra da caminhonete serviria como quitação da dívida. Após isso a pessoa interessada na compra foi olhar a caminhonete e depois fez uma transferência via TED para a conta bancária indicada. Depois de realizada a transferência, a dona do veículo e a vítima se encontraram no cartório e só então perceberam que caíram em um golpe. Diante dos fatos, rapidamente a equipe da DRCI foi acionada para dar apoio nas investigações e, com base nas informações passadas pela vítima e comunicante, foi possível recuperar o valor subtraído da vítima, com o bloqueio de R$ 2 mil transferidos para a conta da suspeita. As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.

