Regional 05/10/2021 07:09 Sinop libera vacinação para adolescente de 14 e 15 anos Foto: Reprodução A Secretaria de Saúde de Sinop liberou na tarde de ontem segunda-feira (4) agenda para vacinação da primeira dose de adolescentes de 14 e 15 anos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. As vagas, liberadas gradualmente conforme recebimento de doses, estão disponíveis entre os dias 4 e 8 de outubro. O agendamento pode ser feito no site da Prefeitura de Sinop, por meio do ícone “Vacina Covid” ou direto pelo link https://vacina.sinop.mt.gov.br/. Na data agendada, é obrigatório que o menor esteja acompanhado por um responsável legal, além de apresentar os documentos pessoais, cartão SUS ou CPF e o cartão de vacinação. O agendamento também está disponível para adultos que ainda não receberam a primeira dose. Terceira dose para idosos (60 anos) Também estará liberado, a partir de hoje (4), a terceira dose para o público formado por idosos com 60 anos ou mais. Para este grupo, os atendimentos não precisarão ser agendados. A dose de reforço estará disponível, de segunda à sexta-feira, nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: (UBS) Alto da Glória, Camping Club, Palmeiras, Primaveras, Maria Vindilina 2 e Centro Integrado de Atendimento (CIA) Umuarama, das 7h30 às 10h 30 e das 13h às 16h30. A vacina também estará disponível no CIA Jacarandás, das 6h às 18h, sem intervalos. Conforme a recomendação do Ministério da Saúde, receberá a terceira dose o idoso com 60 anos ou mais e que já tenha tomado a segunda dose há pelo menos 6 meses. Para isso, será necessário apresentação do documento oficial com foto, cartão SUS e o cartão de vacinação. Dose adicional - Imunocomprometidos A aplicação da dose complementar aos imunocomprometidos (imunodeficiência; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras e, pessoas vivendo com HIV/Aids), também segue disponível. Os atendimentos para esse público ocorrem nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS) Alto da Glória, Camping Club, Palmeiras, Primaveras, Maria Vindilina 2 e Centro Integrado de Atendimento (CIA) Umuarama, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h30 e, também, no CIA Jacarandás, das 6h às 18h, sem intervalos. Para este público, é necessário apresentação do laudo médico que comprove a condição. O documento também será retido pela secretaria. A aplicação da terceira dose para esse público é recomendada para ser realizada 28 dias após o recebimento da segunda dose. Segunda dose - locais de atendimento Outra novidade é em relação ao atendimento noturno para aplicação da segunda dose. A partir de hoje (04), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Maria Vindilina II e Primaveras passam a atender este público de segunda à sexta-feira, das 17h às 20h. A aplicação da segunda dose segue no sistema livre demanda (ordem de chegada/senhas). Também seguem como pontos de atendimento para segunda dose o Centro Integrado de Atendimento (CIA) Jacarandás, de segunda à sexta-feira, das 6h às 18h e, o Clube dos Idosos Dom Henrique, localizado na rua das Caviúnas, ao lado do hospital regional de Sinop, de segunda à sexta-feira (exceto nas quintas), das 8h às 17h. Para receber a segunda dose, é obrigatória apresentação dos documentos pessoais, cartão SUS ou CPF e o cartão de vacinação.

Voltar + Regional