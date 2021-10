Evento, nesta segunda e terça-feira, 4 e 5/10, integra o Programa Cidade Empreendedora e Sustentável do Sebrae

Nesta segunda e terça-feira, 4 e 5/10, prefeitos e secretários de municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul participam de Encontro de Prefeitos e Secretários de Desenvolvimento do Programa Cidade Empreendedora e Sustentável, em Bonito (MS). De Mato Grosso participam 21 prefeitos de municípios de todas as regiões do Estado, além de vice-prefeitos, secretários e outros integrantes da gestão municipal.

Do Sebrae em MT, participam o superintendente José Guilherme Barbosa Ribeiro, a diretora técnica Eliane Chaves, o gerente de políticas públicas, Sandro Rossi, e mais 4 técnicos. Sandro Rossi destaca que o encontro de prefeitos é um momento importante pela troca de experiência e de conhecimento entre eles, boas práticas que estão sendo feitas em outros municípios de Mato Grosso e também no Estado vizinho. “Isso agrega muito valor ao Programa Cidade Empreendedora e Sustentável porque a gente vê práticas que estão sendo implementadas e que podem ser multiplicadas nos municípios dos dois estados”. Ele lembra também do networking e da troca que experiências que os participantes estão fazendo, além do conhecimento apresentado no evento para ajudar os prefeitos no desenvolvimento dos municípios.

Na pauta, temas como desenvolvimento sustentável, nova economia e suas perspectivas; agenda de desenvolvimento de grande impacto econômico, gestão pública para resultados e eficiência de recursos, boas práticas de desenvolvimento e parcerias estratégicas, o papel do Ministério Público para o desenvolvimento dos municípios.

Ainda no primeiro dia do evento, haverá o painel “Sonho compartilhado e a visão de futuro de um território”, com apresentação dos cases de Geraldo Rufino, “O catador de sonhos”; em que o presidente da JR Diesel conta sua história de sucesso como empreendedor, palestrante e escritor. O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Bonito, Augusto Barbosa Mariano, fala sobre o case da cidade, que se tornou um dos mais importantes destinos de ecoturismo do Brasil.

Na programação da tarde as exposições são: “Transformação Digital do Desenvolvimento”, Experiências de Gestão Pública de Grande Impacto: A Importância dos Consórcios no Contexto de Desenvolvimento” e “Prefeitura Sem Filas - Case Prefeitura de São Caetano do Sul/SP”.

“Boas práticas: A importância e o uso de ferramentas digitais para facilitar acesso dos pequenos negócios” serão apresentados por representantes de Guarantã do Norte (MT) e Sonora (MS). Tem ainda a palestra “Maximize as receitas próprias e melhore a eficiência das despesas do seu município”; “A importância de um PPA bem elaborado para enfrentar os desafios socioeconômicos da pandemia”.

A agenda de amanhã, 5, começa com a “Oficina Construindo a Ponte”, com a empresa EKOÁ. Mediação. Depois tem “Boas práticas: como fazer o ciclo virtuoso de compras acontecer”, a ser apresentado pelas prefeituras de Paranatinga (MT) e Amambai (MS). Tem ainda “Atração de Investimentos”, com o diretor executivo da Oco Global, Jean Carlos Alberini.

A programação da tarde é exclusiva para os secretários de desenvolvimento e começa com um questionamento sobre o papel deles. Na sequência o tema será “Sustentabilidade e Inovação para ajudar na competitividade do município” e depois “Como impulsionar as potencialidades do seu município”.

Encerrando as atividades, representantes de Canarana (MT) e Maracaju (MS) mostram boas práticas de atendimento ao empresário, uma forma de tornar a prefeitura como referência.