Regional 05/10/2021 14:50 Gazeta Digital Apostador de Mato Grosso acerta 4 números em sorteio da Quina e ganha R$10,5 mil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Um jogador de Mato Grosso ganhou R$ R$ 10.514,78 na Quina. Ninguém acertou o 5 números sorteados na noite de segunda-feira (4) para receber o prêmio principal. Conforme a Loterias Caixa, 37 pessoas acertaram 4 dos números sorteados no concurso 5674, realizado no Espaço Loterias Caixa. Com essa quantidade de acertos, cada um vai receber R$ 10.514,78.

Entre os acertadores dos 4 números está o morador de Arenápolis (distante 258 km de Cuiabá). Ele fez uma aposta simples Lotérica Sorte Azul e foi o único ganhador do estado. Outros 3.703 apostadores acertaram 3 números e vão receber R$ 157,98 cada um.

O próximo sorteio ocorre nesta terça-feira (5) e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão.

