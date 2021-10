Regional 05/10/2021 15:24 Juína: Homem é preso por estupro e lesão corporal de sua ex-cunhada Os policiais identificaram vários hematomas no pescoço e no pé da vítima A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos, nesta terça-feira (05.10), por estupro e lesão corporal de sua ex-cunhada, no município de Juína. A vítima relatou aos policiais que o suspeito teria dado a ela certa quantidade de drogas em troca de relação sexual. Mas, como ela não aceitou, o homem a teria agredido com um golpe de facão no seu pé e a estuprado. Os policiais identificaram vários hematomas no pescoço e no pé da vítima. Ela disse ainda oas policiais que é usuária de drogas e mora na casa do suspeito. O suspeito negou o crime e contou aos policiais que aceitou a mulher morar com ele porque ela seria irmã de sua esposa (já falecida). Ele foi preso e conduzido pela PM para a Delegacia.

