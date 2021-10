Regional 06/10/2021 07:32 Nova Monte Verde: Escola Municipal Futuro Feliz faz atividade em apoio a campanha Outubro Rosa O Outubro Rosa é um movimento internacional que simboliza a luta contra o câncer de mama e visa a conscientização acerca da importância de um diagnóstico precoce e alerta para a grande quantidade de mortes relacionadas a doença. Um assunto que não deve ser restrito a adultos, mas levado ao conhecimento também das crianças. Em Nova Monte Verde-MT, a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Futuro Feliz, fez a sua parte e levou o tema aos seus alunos. A unidade escolar mobilizou os alunos para que tenham noção da importância do assunto, buscando com que sensibilizem e convence suas mães, tias, avós e outros familiares a realizarem os exames preventivos necessários. Para a equipe da Escola Futuro Feliz, as crianças têm um grande poder de convencimento e, estando bem informadas, podem fazer a diferença levando o assunto para dentro de casa.

