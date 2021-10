Regional 06/10/2021 18:43 Homem descobre gato, desliga fio e vizinha reclama de falta de energia Um trabalhador, de 31 anos, procurou a Delegacia de Sorriso (419 km de Cuiabá) para denunciar a vizinha por furto de energia elétrica no bairro São José. Segundo a denúncia, ele descobriu um gato em seu relógio após a conta de luz aumentar substancialmente. A vítima já havia procurado a Energisa por várias vezes para tentar resolver o problema, mas sem sucesso. O homem então decidiu contratar um eletricista para investigar o caso. O profissional encontrou um fio diferente e decidiu desligar da rede do cliente, cortando o gato. A vizinha não teria gostado, segundo a denúncia, e reclamou com o homem sobre a falta de luz em sua casa entregando o "jogo". A vítima disse ter procurado a Energisa para denunciar o caso novamente. As informações são do Site JK Notícias

