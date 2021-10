Regional 07/10/2021 05:35 Carreta que transportava carne tomba e carga é saqueada em MT Carreta pegou fogo após a queda, mas o incêndio foi controlado. O motorista teve ferimentos leves. Foto: SGT Helivane Uma carreta que transportava carne tombou e pegou fogo, nessa quarta-feira (6), na BR-070, próximo a Camil, a 50 km de Cáceres (MT). A carga que caiu em uma região de mata foi saqueada por pessoas que estavam próximas ao local, segundo o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros informaram foram acionados após relatos de que uma carreta havia capotado na rodovia. As chamas também se espalharam pela vegetação às margens da estrada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado, no entanto, após o combate, as pessoas que estavam próximas da região se aproximaram e saquearam a carga de carne. A carreta teve perca total da carne. Além disso, quase toda a carne que era transportada foi furtada. O motorista teve ferimentos leves, mas não precisou de atendimento médico e foi liberado. As causas do acidente ainda serão investigadas.

