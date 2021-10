Regional 07/10/2021 06:03 Azul anuncia retomada de voos diários em Sorriso a partir do dia 18 de outubro Foto: Tv Integração/Reprodução A retomada das operações da Azul na cidade de Sorriso (distante 420 km de Cuiabá) está marcada para o dia 18 de outubro. Os clientes da companhia poderão embarcar em voos diários do município para a capital, Cuiabá, de onde poderão seguir para diversos destinos, como São Paulo, Curitiba, Brasília, Goiânia, Campo Grande e Rio de Janeiro. As operações na cidade estavam suspensas desde março deste ano em função da segunda onda da pandemia da covid-19 e por conta das obras para melhorias na infraestrutura do aeroporto. Com a retomada, Sorriso terá voos diários para Cuiabá e o horário das operações foi pensado estrategicamente para que os sorrisienses possam chegar à capital do estado a tempo de pegar voos para outras cidades importantes. Outra novidade desta operação é que ela passará a ser feita com aeronaves a jato modelo Embraer, com capacidade para 118 clientes, o que aumentará a oferta de lugares, tornando as tarifas ainda mais baratas, a partir de R﹩196,25. Para mais informações, consulte https://www.voeazul.com.br

