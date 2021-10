Regional 09/10/2021 09:14 G1MT Investigador da Polícia Civil é preso suspeito de abusar da filha em Sinop Corregedoria da Polícia Civil foi comunicada e deve apurar a conduta do servidor. Foto: Reprodução Um investigador da Polícia Civil foi preso nesta sexta-feira (9) suspeito de abusar da própria filha dele, de 14 anos, em Sinop. Segundo a Polícia Civil, o servidor foi preso na casa de parentes em nova Mutum. O crime foi denunciado no início do mês de outubro ao Ministério Público de Sorriso, que encaminhou o procedimento para o órgão policial em Sinop, uma vez que o investigador era lotado na cidade. Após a comunicação, foi aberta uma investigação conjunta entre Ministério Público e Delegacia Regional de Sinop para apuração. Com o abuso confirmado, foi decretada a prisão preventiva do policial. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Mutum e está à disposição da Justiça. A Corregedoria da Polícia Civil foi comunicada e deve apurar a conduta do servidor.

