Regional 09/10/2021 10:03 Nortão Online Vendaval causa estragos em Nova Canaã do Norte Foto: Reprodução Um forte temporal na tarde desta quinta-feira (07), causou estragos em várias residências de Nova Canaã do Norte Casas foram destelhadas e uma estrutura de metal ficou danificada no Lar dos Idosos. Ninguém ficou ferido, mas as perdas materiais foram inúmeras.

Um morador filmou o momento exato em que uma árvore no centro da cidade, não resistiu à força do vendaval e acabou caindo. Por sorte não atingiu um veículo que estava estacionado nas proximidades. Um forte temporal na tarde desta quinta-feira (07), causou estragos em várias residências de Nova Canaã do Norte.

Casas foram destelhadas e uma estrutura de metal ficou danificada no Lar dos Idosos. Ninguém ficou ferido, mas as perdas materiais foram inúmeras. Um morador filmou o momento exato em que uma árvore no centro da cidade, não resistiu à força do vendaval e acabou caindo. Por sorte não atingiu um veículo que estava estacionado nas proximidades.

Voltar + Regional