Regional 10/10/2021 07:59 G1MT Cão farejador encontra mala com pasta base de cocaína em ônibus em MT e jovem é presa Passageira confessou que receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga até Minas Gerais. Apreensão ocorreu no km 98 da BR-364. Foto: Divulgação A Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na noite desse sábado (09) uma jovem de 21 anos que transportava 11kg de pasta base de cocaína em um ônibus que fazia a linha Cuiabá - Goiânia (GO). A droga foi apreendida em barreira de rotina com a ajuda de um cão farejador da PF no km 98 da BR-364, entre os municípios de Alto Garças e Rondonópolis. Conforme a PF, o cão farejador Allan indicou uma mala no bagageiro do ônibus e, pelo ticket, foi possível identificar a quem pertencia. Além da droga dentro da mala, havia ainda 5 tabletes de pasta base de cocaína na mochila da passageira. Em depoimento, a presa disse que pegou a droga em Cuiabá e que receberia R$ 2 mil para levá-la a Governador Valadares (MG).

Voltar + Regional